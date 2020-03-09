Otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 ölü

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında, Denizli Akköy yolu Çeltikçi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yunus Yağmurlu (21), yönetimindeki 16 UAD 84 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yol kenarındaki zeytin bahçesine uçarak takla atan otomobil devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, sürücü Yağmurlu ve yanındaki Enver Canbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesetler, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.