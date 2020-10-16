Otomobil yön levhasına çarptı, sürücü hayatını kaybetti
KONYA'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yön levha direğine çarptı. Kazada sürücü Zeki Çivlik (76) hayatını kaybetti.
Kaza, Antalya Çevre Yolu Karaman Köprülü Kavşağı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Zeki Çivlik idaresindeki 42 FY 501 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yön levha direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Zeki Çivlik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrasında acı haberi alarak olay yerine gelen Çivlik'in yakınları sinir krizi geçirdi. İncelemelerin ardından Zeki Çivlik'in cansız bedeni otopsi için ambulansla morga kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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