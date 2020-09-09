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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 15:40 | Son Güncelleme:

Otomobil yol kenarında park halindeki TIR’a çarptı: 3 yaralı

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Otomobil yol kenarında park halindeki TIR’a çarptı: 3 yaralı
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KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Cengiz Kurhan idaresindeki 34 LU 5480 plakalı otomobil, Hikmet Kılıç’ın, D-100 karayolunun kenarına park ettiği 41 UH 168 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Cengiz Kurhan ile yanındaki Almast Kurhan (60) ve Gülhan Kurhan (41) yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar ambulansla hastanelere kaldırdı. TIR şoförü Hikmet Kılıç, gözaltına alındı.

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