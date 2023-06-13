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Otomobil yol kenarında park halindeki beton mikserine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

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#Muğla#Marmaris#Kaza
Otomobil yol kenarında park halindeki beton mikserine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 19:47

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, arıza nedeniyle yol kenarına park edilen beton mikserine çarpan otomobildeki Tuncay Topuz (39) hayatını kaybetti.

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Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Marmaris'in Çetibeli mevkisinde meydana geldi. Muğla'dan Marmaris'e giden Metin Topuz (49) yönetimindeki 35 BZS 37 plakalı otomobil, sürücüsü S.N.Ç. (23) tarafından yolun kenarına park ettiği 48 AIU 692 plakalı beton mikserine çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Metin Topuz yaralanırken, yanında bulunan Tuncay Topuz hayatını kaybetti.

Tedaviye altına alınan Metin Topuz'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Topuz'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Muğla#Marmaris#Kaza

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