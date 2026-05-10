×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Otomobil virajda savruldu, motosiklet devrilen direğe çarptı: 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Orhangazi#Yaralanma
Otomobil virajda savruldu, motosiklet devrilen direğe çarptı: 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 09:10

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde virajda savrulup yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya uçtu. Arkadan gelen motosiklet de yola devrilen direğe çarptı. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Orhangazi- İznik kara yolunda meydana geldi. Orhangazi yönüne giden Eda K. (23) yönetimindeki 34 GB 0642 plakalı otomobil, virajda savrulup yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya uçtu.

Otomobil virajda savruldu, motosiklet devrilen direğe çarptı: 4 yaralı

Bu sırada aynı yöne giden Berkan Eray P. (24) yönetimindeki 16 BFG 616 plakalı motosiklet de kaza sırasında yola devrilen elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Eda K., yanındaki Nida G.U. (18) ile motosikletteki Berkan Eray P. ve Oktay E. (35) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil virajda savruldu, motosiklet devrilen direğe çarptı: 4 yaralı

Haberin Devamı

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Eda K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların ve direğin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.Jandarma ekipleri kazayla ilgili incele başlattı. 

Otomobil virajda savruldu, motosiklet devrilen direğe çarptı: 4 yaralı

Otomobil virajda savruldu, motosiklet devrilen direğe çarptı: 4 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Orhangazi#Yaralanma

BAKMADAN GEÇME!