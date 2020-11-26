Otomobil ve 30 bin liralık eşya hırsızlığı şüphelisi adliyede

Kozdere Mahallesi'nde yaşayan H.A., evinde 30 bin lira değerinde eşyası ile 27 RH 372 plakalı otomobilini park ettiği yerde bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisinin H.C. olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, H.C.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, çaldığı otomobili Hatay'da, ev eşyalarını ise ikinci el eşya dükkanına sattığını söyledi. Şüpheli H.C., sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.