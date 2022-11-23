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Otomobil tramvay yoluna girip kaza yaptı... Sürücüsü plakaları çalıp polisten kaçtı

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#Kayseri#Tramvay#Kaza
Otomobil tramvay yoluna girip kaza yaptı... Sürücüsü plakaları çalıp polisten kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 01:02

Kayseri'de, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle bariyerlere çarparak tramvay yoluna giren sürücü, aracının plakalarını sökerek kaçtı. Tren seferlerinin aksamasına neden olan kazanın ardından polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Sivas Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptıktan sonra tramvay yoluna girdi. Kaza yapan sürücü, aracın plakalarını sökerek, olay yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksadı. Bunun üzerine tramvaydan inen yolcular, alternatif ulaşım araçlarını kullandı. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. 

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#Kayseri#Tramvay#Kaza

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