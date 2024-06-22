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Otomobil traktör bayisine daldı, sürücü 'uykum vardı' dedi

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#Kaza#Aksaray#Otomobil
Otomobil traktör bayisine daldı, sürücü uykum vardı dedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 14:23

Aksaray'da bayram tatilinden dönen ailenin içinde olduğu otomobil, yol kenarındaki traktör bayisine girdi. Sürücü Bülent Bostancı (36) “Kayseri’den İzmir’e gidiyorduk. Biraz uykum vardı. Benzinliğe girip mola vereyim, dedim. Girmeyince de böyle bir kaza yaptık” dedi.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Tacın Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Kayseri’den bayram tatili sonrası İzmir’e gitmek için yola çıkan Bülent Bostancı yönetimindeki 35 DMR 87 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki traktör bayisine girdi. Otomobil, traktör ve yedek parçalara çarparak durabildi. Sürücü Bülent Bostancı ile eşi Eda Bostancı (35), çocukları 2 aylık Demirhan Bostancı ve kayınvalidesi Rukiye Demir (55) şok geçirdi. Sağlık görevlileri aileye olay yerinde müdahalede bulundu.

Otomobil traktör bayisine daldı, sürücü uykum vardı dedi

Sürücü Bostancı, “Kayseri’den İzmir’e gidiyorduk. Biraz uykum vardı. Allah beterinden korusun, traktör bayisine zarar verdik. Benzinliğe girip mola vereyim, dedim. Girmeyince de böyle bir kaza yaptık” diye konuştu.

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#Kaza#Aksaray#Otomobil

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