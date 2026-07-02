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Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 6'sı çocuk 8 yaralı

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#Karabük#Eskipazar#Tır Kazası
Otomobil, TIRa arkadan çarptı: 1 ölü, 6sı çocuk 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 18:52

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Yakup Yamak (46) hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli Rampası mevkisinde meydana geldi. M.Y. idaresindeki 34 NDK 064 plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 59 AIP 159 plakalı TIR’a çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Yakup Yamak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü M.Y. ile yolcular H.G.Y. (12), E.S.Y. (7), İ.Y. (5), A.R.O. (4), A.O. (7), S.A.O. (9) ve E.O. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan 6'sı çocuk 8 kişinin tedavisi sürerken, Yakup Yamak’ın cansız bedeni aynı hastanenin morguna kondu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Karabük#Eskipazar#Tır Kazası

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