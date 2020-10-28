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Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 09:32 | Son Güncelleme:

Otomobil ters döndü: 2 kişi yaralandı

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Otomobil ters döndü: 2 kişi yaralandı
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Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde giden otomobile çarparak takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün Nilüfer ilçesi Mudanya yolunda meydana geldi. Ş.E.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 P 5041 plakalı otomobil, aynı yönde giden H.D. yönetimindeki 46 D 9389 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle de takla atıp, ters döndü. Sürücü Ş.E. ile beraberinde bulunan N.E., araç içinde sıkışıp yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.E. ve N.E., itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil ters döndü: 2 kişi yaralandı

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