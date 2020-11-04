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Haber Giriş: 04.11.2020 - 17:58 | Son Güncelleme:

Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü 1 yaralı

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Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü 1 yaralı
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Sivas’ın Altınyayla ilçesinde meydana gelen kazada anne hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Altınyayla ilçesi Tahyurt köyü yolu üzerinde meydana geldi. M.K idaresindeki 14 KN 996 plakalı otomobil sürücüsü yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
Kazada sürücü yaralanırken annesi A.K.(61) ise hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine kaldırılırken A.K’ nin cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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