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Otomobil tarlaya devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

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#Trafik Kazası#Tekirdağ#Son Dakika
Otomobil tarlaya devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 12:31

Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Berk Alp Arslan (27) ile yanındaki Sencer Taşkıran (26) öldü, Utku Başakçı (26) ise yaralandı.

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Kaza, saat 02.00 sıralarında, Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Berk Alp Arslan'ın kontrolünü yitirdiği 41 ATU 823 plakalı otomobil, tarlaya devrildi. Kazaya görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil tarlaya devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Ekiplerin kontrolünde, sürücü Arslan'ın öldüğü belirlendi. Yaralanan Sencer Taşkıran ile Utku Başakçı ise Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil tarlaya devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Tedaviye alınan yaralılardan Sencer Taşkıran da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Başakçı'nın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil tarlaya devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Otomobil tarlaya devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

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#Trafik Kazası#Tekirdağ#Son Dakika

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