Otomobil takla attı, içinden 12 yaralı kaçak göçmen çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Edin Visca KAPa bildirildiEdin Visca KAP'a bildirildi#Trabzonspor
5 kıtadan 10 ülkede Omicron bilançosu... Sadece 672 vaka olan ülke5 kıtadan 10 ülkede Omicron bilançosu... Sadece 672 vaka olan ülke!#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bahçeliye sürpriz hediye Kritik görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye! Kritik görüşme#Ankara
Büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldıBüyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı#Milli Piyango
Başvuru süreci, yaş sınırı, hedef... İşte yeni istihdam paketinin tüm detaylarıBaşvuru süreci, yaş sınırı, hedef... İşte yeni istihdam paketinin tüm detayları#Yeni İstihdam Paketi
Bakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacakBakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacak#Nureddin Nebati
Elon Muskın Türkiye beğenisi heyecanlandırdı Bölge halkı davet ettiElon Musk'ın Türkiye beğenisi heyecanlandırdı! Bölge halkı davet etti#Elon Musk
Çok mutluyum, ne gülüyorsun 150 milyon euro teklif gelmiş'Çok mutluyum, ne gülüyorsun! 150 milyon euro teklif gelmiş'#Hadibenkaçtım
Rusya, Çin ve İrana karşı bir ilk Dünya bu hamleyi konuşuyor...Rusya, Çin ve İran'a karşı bir ilk! Dünya bu hamleyi konuşuyor...#İsveç
Kimi çileden çıkaran duvar yazısı Polis kapı pakı gezip insanların el yazısına bakıyorKim'i çileden çıkaran duvar yazısı! Polis kapı pakı gezip insanların el yazısına bakıyor#Kim Jong Un
E-Devlette yeni uygulama: Erişime açıldıE-Devlet'te yeni uygulama: Erişime açıldı#E-Devlet
Kapıda kızını görünce... Ünlü oyuncunun duygusal anlarıKapıda kızını görünce... Ünlü oyuncunun duygusal anları!#Uraz Kaygılaroğlu
Ankaradaki görüntüler dehşete düşürmüştü Doktordan istifa kararıAnkara'daki görüntüler dehşete düşürmüştü! Doktordan istifa kararı#Doktor
Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir aradaDünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada#Kraliyet Ailesi Üyelerinin Gayrimeşru Çocukları
HABERLERGündem Haberleri

Otomobil takla attı, içinden 12 yaralı kaçak göçmen çıktı

#Şanlıurfa#Kaçak Göçmen#Suriye
Otomobil takla attı, içinden 12 yaralı kaçak göçmen çıktı

Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye geçmeye çalışan mültecilerin içerisinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıktıktan sonra savrularak takla attı. Meydana gelen kaza sonrası 5 kişilik otomobilden çoğu kadın ve çocuk 12 kişi yaralı olarak çıkartıldı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye geçmeye çalışan 11 kişi, kendilerini almaya gelen otomobile bindi. Tarlaya girerek Ceylanpınar ilçe merkezine gitmek isteyen otomobil takla attı.

Kazada otomobilde bulunan Mener El Hasan E. (32), İd El M. (22), Hayrıullah El K.(5), Henova Hamza E. (26), Haydar Fehed El H. (18), Mahmut El İ.(14), Ahmet Adnan K. (26), Behis O.(6), Gale Beşşar K.(3), Muna Muhammed El İ.(5), Marye El İ.(7), Ahmet Abdulaziz El A. (18) yaralandı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Kaçak Göçmen#Suriye

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch