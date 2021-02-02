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Gündem
Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Otomobil takla attı; 1'i bebek, 4 yaralı

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Otomobil takla attı; 1'i bebek, 4 yaralı
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SAKARYA’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı, 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Karasu ilçesi Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Eyüp Yılmaz yönetimindeki Avusturya plakalı VB 885 JR otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, araçtan fırlayan İkranur Yılmaz bebek ile Eyüp Yılmaz, Gülhayat Yılmaz ve Beyza Yılmaz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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