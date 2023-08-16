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Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

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#Afyonkarahisar#Otomobil#Kaza
Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 10:22

Afyonkarahisar’da takla atarak şarampole giren otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.

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Kaza, kent merkezine bağlı Bayramgazi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.U (27) idaresindeki 07 TCN 90 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan araç ardından şarampole girdi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Ç.U (7), Z.U (4) S.K. (35) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastanelere kaldırıldı. S.K kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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#Afyonkarahisar#Otomobil#Kaza

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