Otomobil sürücüsünün üzerinden 36 bin 150 lira sahte para çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Murat A.'nın 01 AEF 079 plakalı otomobille Mardin’den kente sahte para getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sarıçam ilçesinde uygulama yapan ekipler, Murat A.’nın kullandığı otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araç sürücüsü Murat A.’nın üzerinden 36 bin 150 lira sahte para ele geçirildi. Murat A. gözaltına alındı.