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Aynayı bu yüzden kırmış! Otomobil sürücüsü motokuryeyi ezmişti: Olayın hemen öncesine ait görüntüler ortaya çıktı

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#Motokurye#Kavga#Pendik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 14:03

Pendik’te motokurye Fatih Ferah trafikteki tartışma sonrası Vedat Kızıl tarafından otomobil ile ezilmişti. Kızıl'ın Ferah'ı ezdiği ve çekici ile otomobil arasında sıkıştırdığı olayın öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Çamçeşme Mahallesi’nde 8 Şubat’ta meydana gelen olayda motokurye Fatih Ferah ile otomobil sürücüsü Vedat Kızıl arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motokurye Ferah, otomobilin sağ aynasını kırdı.

Aynayı bu yüzden kırmış Otomobil sürücüsü motokuryeyi ezmişti: Olayın hemen öncesine ait görüntüler ortaya çıktı

Buna sinirlenen otomobil sürücüsü Vedat Kızıl, aracıyla çarptığı motokurye Ferah’ı park halindeki çekici ile kendi aracı arasında sıkıştırdı. Ağır yaralanan motokurye hastaneye kaldırılarak haftalarca tedavi gördü. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Vedat Kızıl ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynayı bu yüzden kırmış Otomobil sürücüsü motokuryeyi ezmişti: Olayın hemen öncesine ait görüntüler ortaya çıktı

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OLAYIN İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Trafikteki tartışmanın ilk görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobil sürücüsü Vedat Kızıl’ın, motokurye Fatih Ferah’ı otomobil arasında sıkıştırdığı bunun üzerine motosikletinden inen Ferah’ın motosikleti yerdeyken gaza basarak motosiklete zarar verdiği görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. 

Aynayı bu yüzden kırmış Otomobil sürücüsü motokuryeyi ezmişti: Olayın hemen öncesine ait görüntüler ortaya çıktı

 

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#Motokurye#Kavga#Pendik

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