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İstanbul'da trafikte korkunç olay! Otomobil sürücüsü ile tartışan motosikletlinin kahreden ölümü

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 09:46

Beşiktaş’ta trafikte motosikletiyle caddede ilerlediği sırada otomobil sürücüsü Mustafa Emir K. (21) ile tartışan Muhammed Emin Aydoğdu (27) dengesini kaybedip yere düştü. Kaldırıma çarparak savrulan ve kazada ağır yaralanan Aydoğdu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada kaldırımda bulunan yön levhasının çarpmanın şiddetiyle hasar gördüğü, sürücü Aydoğdu'nun ise levhaya çarparak ağır yaralanıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre caddede 34 BZM 694 plakalı motosikletiyle ilerleyen Muhammed Emin Aydoğdu, 34 HJN 712 plakalı otomobille trafikte seyreden Mustafa Emir K. ile tartışmaya başladı.

İstanbulda trafikte korkunç olay Otomobil sürücüsü ile tartışan motosikletlinin kahreden ölümü

Seyir halindeyken devam eden tartışmada Aydoğdu, bir anda dengesini kaybederek kaldırıma çarptı. Yere savrulan Aydoğdu çarpmanın şiddetiyle kol, bacak ve kaburgalarından ağır yaralandı.

İstanbulda trafikte korkunç olay Otomobil sürücüsü ile tartışan motosikletlinin kahreden ölümü

TRAFİKTE TARTIŞIRKEN KAZA YAPTI

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Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Aydoğdu’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Aydoğdu, ambulansla Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

İstanbulda trafikte korkunç olay Otomobil sürücüsü ile tartışan motosikletlinin kahreden ölümü

Ameliyata alınan Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydoğdu’nun kırılan kaburga kemiklerinin akciğerine saplanması nedeniyle geçirdiği iç kanama sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbulda trafikte korkunç olay Otomobil sürücüsü ile tartışan motosikletlinin kahreden ölümü

İstanbulda trafikte korkunç olay Otomobil sürücüsü ile tartışan motosikletlinin kahreden ölümü

İstanbulda trafikte korkunç olay Otomobil sürücüsü ile tartışan motosikletlinin kahreden ölümü

 

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası

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