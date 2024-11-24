×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Otomobil sürücüsü, feci kazada yaşamını yitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Kaza#Elazığ
Otomobil sürücüsü, feci kazada yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 16:10

Elazığ’da karşı şeride geçip iş makinesinin altına giren otomobilin sürücüsü öldü.

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde Prof. Dr. Nuri Orhan Bulvarı’nda meydana geldi. İsmi öğrenilen sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 23 AFA 190 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek, seyir halindeki iş makinesinin altına girdi.

Otomobil sürücüsü, feci kazada yaşamını yitirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü hurdaya dönen otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Otomobil sürücüsü, feci kazada yaşamını yitirdi

Haberin Devamı

Otomobil sürücüsü, feci kazada yaşamını yitirdi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Kaza#Elazığ

BAKMADAN GEÇME!