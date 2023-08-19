Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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Kaza, gece saatlerinde Abant Tabiat Parkı yolu üzerindeki Dereceören Köyü mevkinde meydana geldi. Abant yönünden D-100 Karayolu istikametine seyir halinde olan Ali Hancı yönetimindeki 34 RE 1396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, demir bariyerlere çarpıp taklalar atarak, yolun karşısındaki beton bariyere vurup sulama kanalına uçtu. Kazada, sürücü Ali Hancı ile yanında bulunan Hülya İnce hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Kazayı gören durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde sıkışan Hülya Hancı ise bulunduğu yerden yaralı olarak kurtarılarak ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Öte yandan, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilin hız kadranının 100 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.