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Otomobil skutere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

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#Ankara#Skuter#Kaza
Otomobil skutere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 11:42

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde otomobilin çarptığı skuterdeki Mutluhan A. hayatını kaybetti, arkasındaki Zafer S. yaralandı.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında Hipodrom Caddesi, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü önünde meydana geldi. Yenimahalle ilçe merkezi yönünde giden 06 BGE 829 plakalı otomobil, aynı yönde giden elektrikli skutera arkadan çarptı. Skuterda bulunan Mutluhan A. ve Zafer S., çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşe gittiği öğrenilen Mutluhan A.'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zafer S. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Zafer S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Ankara#Skuter#Kaza

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