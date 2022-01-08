Otomobil satışında akılalmaz dolandırıcılık! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Akılalmaz tuzak 15 yıllık galericiyim başıma bu geldi İkisi de mağdur...Akılalmaz tuzak! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi' İkisi de mağdur...#Otomobil
Sevgilisi aslında kuzeniymiş Bir dolandırıcılık hikayesiSevgilisi aslında kuzeniymiş! Bir dolandırıcılık hikayesi#Kimlik Hırsızlığı
Ali Koç açıklayacak Löwün imza tarihi belli oldu...Ali Koç açıklayacak! Löw'ün imza tarihi belli oldu...#Transfer
Bakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdiBakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdi!#Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Kritik isim vatana ihanet suçundan tutuklandı Kazakistanda bu sabah inanılmaz görüntüler...Kritik isim 'vatana ihanet' suçundan tutuklandı! Kazakistan'da bu sabah inanılmaz görüntüler...#Kazakistan
16 Aralıkta pozitif sonucu var iddiası sonrası ortaya çıktı 17 Aralıkta kalabalık etkinlik...'16 Aralık'ta pozitif sonucu var' iddiası sonrası ortaya çıktı! 17 Aralık'ta kalabalık etkinlik...#Novak Djokovic
Kan donduran görüntüler... Bir anda alevler içinde kaldı, polis çareyi kaçmakta bulduKan donduran görüntüler... Bir anda alevler içinde kaldı, polis çareyi kaçmakta buldu!#ABD
17 yaşındaki Edanurun kahreden ölümü Kavga eden sevgilileri ayırmak isterken...17 yaşındaki Edanur'un kahreden ölümü! Kavga eden sevgilileri ayırmak isterken...#ANTALYA
Annesi öldü, işveren işten kovdu Yargıtaydan önemli tazminat kararıAnnesi öldü, işveren işten kovdu! Yargıtay'dan önemli tazminat kararı#Mahkeme
Allah milletvekilinin iftirasından korusunAllah milletvekilinin iftirasından korusun#Ali Mahir Başarır
Erimeye devam ediyor Flaş tahmin 100 bin doları mı görecekErimeye devam ediyor! Flaş tahmin 100 bin doları mı görecek?#Bitcoin
Buse Varolu şaşırtan Alişan sorusu: Kocadan zengin olmak nasılBuse Varol'u şaşırtan Alişan sorusu: Kocadan zengin olmak nasıl?#Buse Varol
Hangi kainatın güzeliHangi kainatın güzeli!#YOUTUBE
Uzmanlar ikiye bölündü: Şizofreni kelimesi değişmeli miUzmanlar ikiye bölündü: Şizofreni kelimesi değişmeli mi?#Sağlık
Kış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİKış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ#Tatil
HABERLERGündem Haberleri

Otomobil satışında akılalmaz dolandırıcılık! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi'

#Otomobil#Dolandırıcılık#Satış

Kocaeli'de internet üzerinden ilan veren kişiyi arayan dolandırıcı, aracı alacağını söyleyerek anlaştı. Dolandırıcı, kentteki bir oto galericiyi de arayıp, kendisinin olduğunu öne sürdüğü aynı aracın satışı konusunda anlaşmaya vardı. Tarafları, kendisinin asker olduğunu ve doğuda görev yaptığını, bu nedenle bir arkadaşını göndereceğini söyleyerek noterde buluşturan dolandırıcı, araç sahibine sahte dekont gönderdi. Şüphelinin verdiği hesaba 260 bin lira yatıran galerici, araç sahibi paranın kendisine ulaşmadığını söyleyince dolandırıldığını anlayıp, şikayetçi oldu.

Haberin Devamı

Kocaeli’de, internet üzerinden aracını satışa koyan kişiyle irtibata geçen telefon dolandırıcısı, kendisini Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapan asker olarak tanıttı. Bu kişi, araç sahibiyle anlaştı. Asker olduğunu söyleyen kişi, bu kez kentteki bir oto galericiyi aradı. Galericiye acil nakit paraya ihtiyacı olduğunu söyleyip, internette ilan verdiği aracını değerinden daha düşük bir fiyata satabileceğini belirtti. Dolandırıcı, her iki kişiye de görevi nedeniyle şehir dışında olduğu için işlemler için bir arkadaşını göndereceğini söyledi.

Araç sahibi ve oto galericiyi yalanlarıyla kendisine inandıran dolandırıcı, iki tarafı noterde buluşturdu. Dolandırıcı, düzenlediği sahte dekontu araç sahibine gönderip, aracı, arkadaşı diye tanıttığı oto galericiye devretmesini, oto galericiden de parayı verdiği hesaba yatırmasını istedi. Banka hesabını kontrol eden araç sahibi, paranın kendisine ulaşmadığını görüp, bankayla iletişime geçti. Banka yetkilisinin dekontun sahte olduğunu ve hesabına böyle bir para yatırılmadığını söylemesi üzerine araç sahibi dolandırıldıklarını anladı. Noter hesaba bloke koydurmak istediğinde ise paranın çekildiği anlaşıldı. İmzaya kalan araç satışı ise yapılmadı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Bakan Bilgin CNN TÜRK’te müjdeleri verdi 3600 ek gösterge, sözleşmeli personellerin durumu, AGİ ve EYT...Bakan Bilgin CNN TÜRK’te müjdeleri verdi! 3600 ek gösterge, sözleşmeli personellerin durumu, AGİ ve EYT...Haberi Görüntüle

Kocaeli Galericiler Sitesi Başkanı Fahrettin Batı, araç alıp satarken hem vatandaşlardan hem de galericilerden dikkatli olmalarını isteyerek, “Biz şu anda günlük en az 3- 4 defa oto ticaret merkezimizde anonslar yapıyoruz. Bizim merkezi sistem mesajlaşma sistemimiz var orada da mutlaka uyarıcı mesajlar atıyoruz. Bununla birlikte de buradaki 91 dükkanın en az yarısını ben ve yönetici arkadaşlarımız tek tek gezerek bu olayı anlatıp insanları uyardık. Bu çok önemli bir konu. Vatandaşlarımız bu konuya dikkat etsin, aksi halde canları yanar” dedi.

Otomobil satışında akılalmaz dolandırıcılık 15 yıllık galericiyim başıma bu geldi

‘PAZARLIKLARIN TAMAMINI YÜZ YÜZE YAPSINLAR’

Hem alıcıların hem de satıcıların pazarlığı yüz yüze yapmasının daha faydalı olabileceğini söyleyen Batı, “Kocaeli’de bizim burada iki tane arkadaşımız mağdur. Bir tanesinin parası gitti, bir tanesinin de arabası gitti. Körfez ilçesinde, Kandıra’da bazı köylerden ve diğer esnaf arkadaşlarımızdan bu şekilde dolandırılan şu anda en az 10 kişi var. Vatandaşlara tavsiyemiz, eğer alıyorsa da satıyorsa da bu pazarlıkların tamamını karşılıklı yüz yüze yapsınlar. Telefonun ucundaki kişilere asla itibar etmesinler” diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Aykut Hoca TURKOVACı anlattı... İşte yerli aşıyı geliştiren ekipAykut Hoca TURKOVAC'ı anlattı... İşte yerli aşıyı geliştiren ekipHaberi Görüntüle

‘HEM ARAÇ SAHİBİ HEM GALERİCİ MAĞDUR’

Dolandırıcıların kullandıkları bu yöntemle araç sahibi ve oto galericileri karşı karşıya getirdiklerini ve bu nedenle büyük sorunlar yaşandığını ifade eden Batı, “Mağdur olan insanların birçoğu savcılığa şikayette bulundu. Bunlardan iki tanesi de benim esnaf arkadaşım. Bu arkadaşlarımdan birisi aracın sahibi diğeri ise aracı satın alacak kişi. Bunlar birbirlerini ciddi derecede suçladılar, hukuk önünde de suçlamalar oldu. İki gün üçer saatlik toplantılar halinde kendilerini zor ikna ettik. Şu anda kendilerini bu tarz bir şebekenin içinde olmadıklarına inandılar. Ortak hareket ederek dolandırılma konusuyla ilgili ortak avukat üzerinden dava açtılar” diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kazakistanda bu sabah: İnanılmaz görüntüler... Kritik isim tutuklandıKazakistan'da bu sabah: İnanılmaz görüntüler... Kritik isim tutuklandı!Haberi Görüntüle

‘15 YILLIK GALERİCİYİM BAŞIMA BU GELDİ’

Dolandırılan oto galeri sahibi Hamza Dizman, “E.G. isimli bir kişinin hesap numarasıydı. 260 bin lirayı hesaba gönderdim. Bu arada satış olmuştu, sadece imzalar kalmıştı. Daha sonra dolandırıldığımızı anladım. Meğerse ne aracı satan kişi ne de ben bizi birbirimizle görüştüren telefondaki kişiyi tanımıyormuşuz. Anında parayı hesaptan çektiler, parayı kurtaramadık. Daha sonra polise haber verdik ve ifade vererek şikayetçi oldum. Ben 15 yıllık galericiyim başıma bu geldi, vatandaşlar çok dikkat etsinler ve ruhsat sahibi dışında kimsenin hesabına para atmasınlar” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otomobil#Dolandırıcılık#Satış

BAKMADAN GEÇME!

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı