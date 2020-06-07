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Deniz TOKAT/DENİZLİ (DHA)
Haber Giriş: 07.06.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

Otomobil şarampole yuvarlandı: Koca öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

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Otomobil şarampole yuvarlandı: Koca öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kelekçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Asiye Yıldırım, kullandığı 20 DB 465 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrulup şarampole yuvarlandı. Ahmet Yıldırım (43) olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobili kullanan eşi Asiye Yıldırım ile çocukları Volkan Yıldırım ve Yüksel Ata Yıldırım yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Ahmet Yıldırım'ın otomobil içinde sıkışan cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin tarafından çıkartılıp, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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