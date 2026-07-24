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Otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

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#Şanlıurfa#Kaza#Diyarbakır
Otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 00:48

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, gece geç saatlerde Siverek–Diyarbakır kara yolunun 26’ıncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak, sağlık personeline teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Hamza Kesik (40), Safiye Kesik (55) ve Mizgin Kesik’in (25) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan İhsan Kesik (31) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

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Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Şanlıurfa#Kaza#Diyarbakır

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