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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 01.08.2020 - 15:00,Son Güncelleme:

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralı sürücü Burak Yıldız, ambulans helikopterle Kayseri'ye sevk edildi.

Kaza, öğle saatlerinde Sarız ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Burak Yıldız yönetimindeki 38 ADD 710 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, İbrahim Efe Yıldız (14) hayatını kaybetti, sürücü Burak Yıldız ile Yeter Yıldız ve Esma Yıldız yaralandı.

Yaralı Yeter Yıldız ve Esma Yıldız, ambulansla Sarız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Burak Yıldız ise ambulans helikopterle Kayseri'ye götürülerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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