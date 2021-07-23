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İlyas Kaan TAYTAK/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- 
Haber Giriş: 23.07.2021 - 16:39 | Son Güncelleme:

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Değirmendere köyü yakınlarında meydana geldi. Sadık Türk (39) yönetimindeki 03 AAS 339 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Sadık Türk ve yanındaki Fadime Akalı (55) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde müdahale ettiği yaralılar, tedavileri için ambulansla Çobanlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fadime Akalı, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

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