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Otomobil reklam panosuna çarptı: 3 ölü

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#Trafik Kazası#Kaza#Çorum
Otomobil reklam panosuna çarptı: 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 09:17

Çorum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan reklam panosunun direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Etyemez idaresindeki 19 ADY 743 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan reklam tabelasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 3 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine saılık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi.

Otomobil reklam panosuna çarptı: 3 ölü

Kazada sürücü Erkan Etyemez ve araç içerisinde bulunan Nermin Çağıl ile Menşure Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu 3 kişinin otomobil içerisinden cansız bedenleri çıkarıldı.

Otomobil reklam panosuna çarptı: 3 ölü

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Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobil reklam panosuna çarptı: 3 ölü

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#Trafik Kazası#Kaza#Çorum

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