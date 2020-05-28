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Hürriyet
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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 28.05.2020 - 12:19,Son Güncelleme:

Otomobil, refüje çarptı: Buğra öldü, anne- babası ve 2 ağabeyi yaralı

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Otomobil, refüje çarptı: Buğra öldü, anne- babası ve 2 ağabeyi yaralı
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Kazada Buğra Bozkurt (3) yaşamını yitirirken, anne ve babası ile 2 ağabeyi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Pozantı- Tarsus yolunun Damlama mevkisinde meydana geldi. Harun Bozkurt (38) yönetimindeki 55 PB 200 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüje çarptı. Kazada sürücü Harun Bozkurt ile araçtaki eşi Tuba Bozkurt (35), çocukları Buğra, Emir Ege (8) ve Eymen Efe (10) Bozkurt yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bozkurt çifti ile 3 çocukları, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan aileden sağlık durumu ağır olan Buğra Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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