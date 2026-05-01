Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

#Trafik Kazası#Karabük#Safranbolu
Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 11:52

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde refüje çarpan otomobildeki Ayşe Çelebi (76) hayatını kaybetti, 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Karabük-Kastamonu kara yolunda meydana geldi. Recep Ç.’nin (53) kontrolünü kaybettiği 34 VR 6848 plakalı otomobil, önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Ayşe Çelebi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kazada yaralanan sürücü Recep Ç. ile Hasan Ç. (84) ve Hamide A. (60) ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Ç. ve Hamide A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ayşe Çelebi'nin cansız bedeni de Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

 

#Trafik Kazası#Karabük#Safranbolu

BAKMADAN GEÇME!