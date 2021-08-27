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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 27.08.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı! Sözleşmeli erden acı haber

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Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı! Sözleşmeli erden acı haber

Konya'da kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki sözleşmeli er Talha Andaç (24) hayatını kaybetti. Meslektaşları Abdullah İşleyen (25) ve Mehmet Öztürk (23) yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah İşleyen yönetimindeki  otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda sözleşmeli er olan sürücü Abdullah İşleyen ve meslektaşları Mehmet Öztürk ile Talha Andaç yaralandı.

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Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Talha Andaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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