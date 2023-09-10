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Otomobil polis aracına çarptı: 2 yaralı

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#Adıyaman#Polis Arabası#Kaza
Otomobil polis aracına çarptı: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 10:45

Adıyaman’da, seyir halindeki polis aracına bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Sebze Hali Kavşağı yakınlarında Okan T., idaresindeki 02 AA R674 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan Mustafa B., idaresindeki 02 A 4824 plakalı polis aracına arkadan çarptı.

Otomobil polis aracına çarptı: 2 yaralı

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Özgül T., ile Kayra Yücel T., yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil polis aracına çarptı: 2 yaralı

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#Adıyaman#Polis Arabası#Kaza

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