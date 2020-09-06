Otomobil, park halindeki otomobile çarptı!

Kaza, sabah saatlerinde, Kumkapı mevkisinde meydana geldi. Çağrı Acar yönetimindeki plakası bilinmeyen otomobil, iddiaya göre, yol kenarında park halindeki içinde kimsenin olmadığı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Acar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Çağrı Acar’ın aracındaki Sedanur Ö. ve Engin K., ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.