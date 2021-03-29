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Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Otomobil park halindeki araca, ardından da çeyiz mağazasının vitrinine çarptı

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Otomobil park halindeki araca, ardından da çeyiz mağazasının vitrinine çarptı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce park halindeki otomobile, ardından da çeyiz mağazasının vitrinine çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

Otomobil park halindeki araca, ardından da çeyiz mağazasının vitrinine çarptı
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Manavgat Devlet Hastanesi'nden vergi dairesi yönüne giden Ahmet Özen yönetimindeki 35 ANG 980 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halindeki 07 JU 933 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaldırıma çıkan otomobil, çeyiz mağazasının vitrinine çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle 07 JU 933 plakalı otomobil de 07 AFC 293 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, otomobil sürücü Ahmet Özen ve henüz kimliği belirlenemeyen arkadaşı yaralandı, araçlarda ve çeyiz mağazasında maddi hasar oluştu.

Kendi imkanlarıyla araçlarından çıkan yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı. Bir süre sonra 2 yaralı, cep telefonlarını arabada unuttukları gerekçesiyle otomobilin yanına döndü. Bu sırada yaralılar ile aracın yanında bekleyen 2 kişi arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yaralılar Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 

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