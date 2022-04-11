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Otomobil, otoparktaki araçların üzerine uçtu: 2 kişi yaralandı

#İstanbul#Kağıthane#Otopark

İstanbul Kağıthane’de freni boşalan park halindeki otomobil, geri doğru metrelerce kayarak otoparka uçtu. Korku dolu anların kameralara yansıdığı olayda 3 araç zarar görürdü, iki kişi yaralandı.

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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EOS 972 plakalı aracını park eden bir vatandaş evine çıktı. Yaklaşık 2 saat yokuşta park halinde bekleyen otomobilin bir anda el freni boşaldı. Geriye doğru metrelerce kayan otomobil, yol sonundaki korkulukları parçalayarak üstü açık otoparka uçtu.

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FRENİ BOŞALIP GARAJDAKİLERİN ÜSTÜNE UÇTU

Otomobil park halindeki 34 DMU 592, 34 UZ 5736 ve 46 AEB 384 plakalı araçların üstüne düşerek durabilirken, o esnada araçların yanında olan garaj sahibi Meral S. ve Rıza M. ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Garajdaki 3 aracın da zarar gördüğü o dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Otomobil, otoparktaki araçların üzerine uçtu: 2 kişi yaralandı

Olayın nedeniyle garajda kavga çıkınca çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemelerin ardından Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Araçların üzerine uçan otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis araç sahibinin sürücüsünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

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#İstanbul#Kağıthane#Otopark

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