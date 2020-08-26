MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtomobil ormanlık alana uçtu: 1 ölü
GeriGündem Otomobil ormanlık alana uçtu: 1 ölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 22:33 | Son Güncelleme:

Otomobil ormanlık alana uçtu: 1 ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomobil ormanlık alana uçtu: 1 ölü
Abone Olgoogle-news

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde, kontrolden çıkarak ormanlık alana uçan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

 

Kaza, akşam saatlerinde Ormanlı Beldesi Taş Ocağı mevkiinde meydana geldi. Nazım Durkut (54) yönetimindeki 67 ABB 153 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten ormanlık alana uçtu. Kazada otomobilde bulunan Nazım Durkut yaşamını yitirdi. Nazım Durkut’un cesedi yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle