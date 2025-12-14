×
Gündem Haberleri

Otomobil, önünde seyreden araca çarptı: 15 yaşındaki Furkan hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 12:23

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin, başka bir otomobile arkadan çarptığı kazada Furkan Altın (15) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa-Balıkesir kara yolu Bakırköy Kavşağı’nda meydana geldi. Balıkesir’den Bursa yönüne giden Süleyman Z. (51) idaresindeki 10 AIY 922 plakalı otomobil, Mustafa K.’nin (28) kullandığı 16 FR 542 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, 10 AIY 922 plakalı araçtaki Furkan Altın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Süleyman Z., ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

#Trafik Kazası#Furkan Altın#Karacabey

