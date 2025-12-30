×
Gündem Haberleri

Otomobil nehre düştü: 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Amasya#Otomobil#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 04:13

Amasya'da otomobilin nehre düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 26 ER 251 plakalı otomobil, İstasyon Köprüsü korkuluklarına çarparak Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Batuhan K. (34) kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.

İtfaiye ekipleri de aracın içindeki Emre G'yi (29) çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Emre G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Batuhan K. tedbir amacıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

