Otomobil nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü

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Kaza, sabah saatlerinde Akçakoca ilçesi Melenağzı köyünde meydana geldi. Melen Nehri kıyısında geri manevra yapan ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilin kontrolünü kaybetti. Geri geri giden otomobil nehrin kenarındaki teknenin üzerine düştü.

Otomobilin arka kısmı teknenin üzerinde kalırken ön kısmı ise suya battı. Kadın sürücü ve araçta bulunan diğer kadın, kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kazada tekne ve otomobil hasar gördü. Balıkçıların yardımıyla otomobil kıyıya çekildi.