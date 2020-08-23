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Tezcan SOLMAZ- Ramiz Kaan OKTAR/DÜZCE (DHA)
Haber Giriş: 23.08.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

Otomobil nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sürücüsünün geri manevra sırasında kontrolünü kaybettiği otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine çıktı. Aracın ön kısmı suya gömülürken, sürücü ve yanındaki kadın kazada yaralanmadı.

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  • Otomobil nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü
  • Otomobil nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü
  • Otomobil nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü
  • Otomobil nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, sabah saatlerinde Akçakoca ilçesi Melenağzı köyünde meydana geldi. Melen Nehri kıyısında geri manevra yapan ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilin kontrolünü kaybetti. Geri geri giden otomobil nehrin kenarındaki teknenin üzerine düştü.

Otomobilin arka kısmı teknenin üzerinde kalırken ön kısmı ise suya battı. Kadın sürücü ve araçta bulunan diğer kadın, kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kazada tekne ve otomobil hasar gördü. Balıkçıların yardımıyla otomobil kıyıya çekildi.

 

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