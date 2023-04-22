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Otomobil Munzur Çayı’na uçtu

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#Munzur Çayı#Trafik Kazası#Arama
Otomobil Munzur Çayı’na uçtu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 07:00

Diyarbakır’dan Tunceli Ovacık’a giden 3 kişinin bulunduğu otomobil, şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle Munzur Çayı’na uçtu. Kayıp 3 kişiyi eriyen kar suları ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Munzur’da, helikopter destekli arama çalışmaları gece boyunca sürdü.

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Tunceli - Ovacık karayolunda dün öğle saatlerinde, bayram tatili için Diyarbakır’dan Ovacık’a seyir halinde olan iki otomobilden biri sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle Munzur Çayı’na uçtu. Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral’ın (21) bulunduğu otomobilin çaya uçtuğunu gören diğer otomobildekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinden oluşan 50 kişi sevk edildi. Kar sularının erimesi ve sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Munzur Çayı’na girilmesi riskli olduğu için helikopterle havadan ekiplere destek verildi. Ekipler, otomobili ve kayıp 3 kişiyi bulmak için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.  

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CAM TAVANDAN ÇIKIP SUYA KAPILMIŞLAR

Munzur Arama Kurtarma Saha Şefi Hikmet Gökmen, “Diğer otomobildekiler, araçta 3 kişi olduğunu söyledi. Suya düşen araçtaki 2 kişinin cam tavandan çıktığını, daha sonra akıntıya kapıldığı söylediler. Şu anda akıntı aşırı fazla olduğu için su kenarından gözlem yapabiliyoruz. Suyun debisi çok yüksek ve tehlikeli. Araç ve şahıslara dair bir ize rastlamadık” dedi.

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#Munzur Çayı#Trafik Kazası#Arama

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