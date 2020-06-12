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Haber Giriş: 12.06.2020 - 01:09,Son Güncelleme:

Otomobil metro raylarına uçtu: 1 yaralı var

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Bahçelievler Şirinevler mevkiinde 00.30 sıralarında kontrolden çıkan Turgay Kolcu yönetimindeki otomobil, korkulukları aşarak metro raylarına uçtu.

Kazada otomobil ters döndü, sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metro hattında aksayan sefer olmadığı öğrenildi. Raylara düşerek hurdaya dönen aracı çıkarma çalışmaları ise sürüyor.

Otomobil metro raylarına uçtu: 1 yaralı var


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