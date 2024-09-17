Otomobil markete daldı, çekiliş var sandı

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Kaza, saat 07.45'te Çenedere Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil park edileceği sırada, sürücüsünün fren yerine gaz pedalına basmaya devam etmesi üzerine markete daldı. Marketin camı tuzla buz olurken, içerde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazaya ilişkin tutanak tuttu. Otomobil ise cam kırıklarının temizlenmesi sonrasında marketten çıkarıldı.

"ÇEKİLİŞ VAR SANDIM"

Markette otomobili görünce şaşırdığını söyleyen Ferhat Coşkun, "Markette otomobili görünce çekiliş var sandım. Sonra baktım ki iş başka türlüymüş, kaza yapmış. Galiba sürücü fren yerine gaza basmış" dedi.