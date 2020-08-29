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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 29.08.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

Otomobil köprüden alt geçide uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

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Otomobil köprüden alt geçide uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
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BURDUR'un Çavdır ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden alt geçide uçtu. Kaza da 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Çavdır-Bayır köyü yolundaki köprüde meydana geldi. Meral Yatar'ın kullandığı 10 TJ 200 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden alt geçide uçtu. Yaklaşık 5 metreden beton zemine düşen otomobildeki sürücü Meral Yatar ile yolcu konumundaki Şeref Yatar ve Atakan Yatar yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Şeref Yatar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Meral Yatar ve Atakan Yatar, ambulanslarla götürüldükleri Gölhisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ciddi olan Meral Yatar, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, Şeref Yatar'ın cenazesi ise yapılan inceleme sonrası morga konuldu.

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