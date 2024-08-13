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Otomobil köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 2 kişi öldü

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#Kaza#Köpek#Trafik Kazası
Otomobil köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 2 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 17:32

Aydın'ın Köşk ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, aracın hakimiyetini kaybetti. Devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, Hamit Görgülü'nün kullandığı 09 AHB 821 plakalı otomobil, Baklaköy Mahallesi yakınlarında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarptı, ardından şarampole devrildi.

Otomobil köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 2 kişi öldü

YOLCU OLAY YERİNDE, SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mehmet Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgülü, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

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#Kaza#Köpek#Trafik Kazası

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