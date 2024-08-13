Otomobil köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 2 kişi öldü

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Alınan bilgiye göre, Hamit Görgülü'nün kullandığı 09 AHB 821 plakalı otomobil, Baklaköy Mahallesi yakınlarında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarptı, ardından şarampole devrildi.

YOLCU OLAY YERİNDE, SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mehmet Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgülü, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.