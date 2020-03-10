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KARABÜK (İHA)
Haber Giriş: 10.03.2020 - 17:16,Son Güncelleme:/

Otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu: 1 yaralı

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Otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu: 1 yaralı
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Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, tarlaya uçarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Organize Sanayi yolunda meydana geldi. Muhammet E. (28) yönetimindeki 34 HU 2657 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Meydana gelen olayda otomobil takla atarken sürücü yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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