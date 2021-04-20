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Anıl ATAR/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Otomobil koltuk döşemesinin altından uyuşturucu çıktı

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Otomobil koltuk döşemesinin altından uyuşturucu çıktı

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada arka koltuk döşemesinin altına zulalanmış 52 kilo 360 gram esrar, 70 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Z.K. (42) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kente giren araçları oluşturulan kontrol noktasında inceleyen polis, şüphe üzerine otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, üzerine battaniye örtülmüş arka koltuk döşemesine dokununca hareket ettiğini fark etti. Polisin kaldırdığı koltuk döşemesinin altına zulalanmış 52 kilo 360 gram esrar, 70 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü Z.K. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Z.K.’nin ifadesinde, araçtaki uyuşturucu maddeleri, Adana’da tanımadığı kişilerin kendisinden alacağını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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