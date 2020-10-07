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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

Otomobil kılıfları arasına zulalanmış eroini ’Zeus’ buldu

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Otomobil kılıfları arasına zulalanmış eroini ’Zeus’ buldu
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VAN'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda narkotik köpeği ’Zeus’ ile yapılan aramada, çuvallar içesinde oto kılıfları arasına gizlenmiş 19 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik köpeği ’Zeus’ ile yapılan aramada, 2 çuvala konulan oto kılıfları arasına zulalanmış 19 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili M.A., yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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