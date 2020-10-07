Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
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Otomobil kılıfları arasına zulalanmış eroini ’Zeus’ buldu
VAN'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda narkotik köpeği ’Zeus’ ile yapılan aramada, çuvallar içesinde oto kılıfları arasına gizlenmiş 19 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik köpeği ’Zeus’ ile yapılan aramada, 2 çuvala konulan oto kılıfları arasına zulalanmış 19 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili M.A., yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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