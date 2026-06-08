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Otomobil karşı şeride geçti: 7 kişi yaralandı

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#Ordu#Trafik Kazası#Motosiklet Kazası
Otomobil karşı şeride geçti: 7 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 14:55

Ordu'nun Ulubey ilçesinde otomobilin karşı şeride geçerek motosiklet ve hafif ticari araçla çarpıştığı kazada, 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Ulubey-Ordu kara yolunda meydana geldi. Nizamettin Akçin’in kontrolünü kaybettiği 28 AAS 329 plakalı otomobil, karşı şeride geçip Berat Özdemir'in kullandığı 52 AGR 177 plakalı motosiklet ve Fatih Demirtaş idaresindeki 52 FM 185 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Otomobil karşı şeride geçti: 7 kişi yaralandı

Kazada motosiklet sürücüsü Berat Özdemir, otomobil sürücüsü Nizamettin Akçin, hafif ticari aracın sürücüsü Fatih Demirtaş ile araçlardaki Koray Yılmaz, Yeter Türker, Barış Soylu ve Ekrem Kır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Ekrem Kır'ın durumun ciddi olduğu belirtildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Ordu#Trafik Kazası#Motosiklet Kazası

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