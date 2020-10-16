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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 00:06 | Son Güncelleme:

Otomobil kanala uçtu, meraklı kalabalık koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

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Adana'da, başka bir otomobil ile çarpışıp sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Meraklı kalabalığın sulama kanalı kıyısında sıraya girip koronavirüs tedbirlerine aldırmadan sudaki aracı izlemesi ise dikkat çekti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar’a meydana geldi. Nazmi Kaan Akkuş yönetimindeki 01 ABV 706 plakalı otomobil, Mehmet Emin Turantekin’in kullandığı 01 CAG 63 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra bariyerleri yıkarak DSİ’ye ait sulama kanalına uçtu. Suya batan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Akkuş, kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından bölgede toplanan meraklı kalabalık, suyun içindeki otomobili izlemeye başladı. Polisin uyarısı ile bazı vatandaşlar bölgeden ayrılırken, bazıları ise izlemeye devam etti. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan bazı vatandaşların maske takmadıkları da görüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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