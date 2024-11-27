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Otomobil kamyona çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kaza#Ordu
Otomobil kamyona çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 17:15

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, Devlet Sahil Yolu, Eski Kızılcakese Mahallesi'nde saat 15.00'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametine seyir halinde olan Zekeriya Furkan Aydın'ın (28) kullandığı 52 ADV 076 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen İbrahim Öztürk(59) yönetimindeki 52 ABJ 743 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil kamyona çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti

OTOMOBİLDE BULUNAN 3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Demir (39) ve oğlu Abdulsamet Demir'in (17) hayatını kaybettiği belirlendi. Bu esnada hayatını kaybeden vatandaşların aileleri olay yerine gelerek, gözyaşı döktü.

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Otomobil kamyona çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti

Kazada hayatını kaybeden 3 kişi, olay yerindeki incelemelerin ardından Ünye Devlet Hastanesi ve Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü İbrahim Öztürk ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Otomobil kamyona çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun kavşaktan döndükten sonra otomobilin arkadan çarptığı anlar kaydedildi.

Otomobil kamyona çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil kamyona çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti

Otomobil kamyona çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti

Otomobil kamyona çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti

Otomobil kamyona çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti



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#Trafik Kazası#Kaza#Ordu

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