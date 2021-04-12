Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Korkuteli- Antalya karayolunun Bayatbademleri mevkisinde meydana geldi. Korkuteli’den Antalya istikametine seyir halinde olan Yahya D. yönetimindeki 07 GN 378 otomobil, aynı istikamette seyreden O.K. yönetimindeki 33 VP 523 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde Mustafa K. olay yerinde, Yahya D. ise götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan A.Ç. ile H.I. ise yaralı halde götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU



Antalya’nın Korkuteli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada yaşamını yitirenlerden birinin Mustafa Kaykay olduğu belirlendi. Mustafa Kaykay’ın Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi’nde oturduğu öğrenildi.

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